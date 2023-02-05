مشاركة مثمرة لهيئة الرعاية الصحية المصرية في «آراب هيلث»

المصدر: دبي - البيان

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شارك القطاع الصحي المصري، ممثلاً بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023»، من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وضم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والذي انعقد في الفترة من 30 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري تحت شعار «الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية»، وحضره رؤساء هيئات الصحة وصناع القرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات. وعقدت هيئة الرعاية الصحية المصرية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، العديد من الصفقات والشراكات خلال فعاليات آراب هيلث 2023، منها توقيع بروتوكول تعاون وتعاقد تقديم الخدمات الصحية مع مجموعة INTERNATIONAL SOS الأكبر عالمياً المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج السعودية للتعاون في مجالات زيادة كفاءة نظم تشغيل وإدارة المنشآت الصحية وتعزيز الاستثمارات في الرعاية الصحية بمصر.

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