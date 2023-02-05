«زايد العليا» تجمع طلاباً من 25 جنسية مع أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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جمعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم طلاب 25 جنسية من أصحاب الهمم الفئة العمرية 10 سنوات إلى 14 من منتسبي المؤسسة ومنتسبي عدد من المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل في برنامج ترفيهي اجتماعي، في رسالة إنسانية سامية تؤديها «زايد العليا»، هي جزء من أهداف ومبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وذلك بالتعاون والشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومجلس حكماء المسلمين.

مبادرة إنسانية

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية اليوم التاريخي الذي شهدته العاصمة أبوظبي في الرابع من فبراير العام 2019 بتوقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية».

وتأتي المبادرة التي أقيمت بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم استمراراً لرسالتها لدعم جهود نشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية، بهدف تفعيل التعايش والتآخي بين البشر وتعزيز دور أصحاب الهمم في بث روح التعاون والمحبة والسلام في العلاقات الإنسانية، وتوحيد دورهم الإنساني بين جميع الثقافات والأديان المختلفة.

وقامت المؤسسة بتنفيذ مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في إطار المساعي الرامية لتعزيز جهود الاندماج الاجتماعي، شملت لعبة السلم والثعبان، وفقرة رسم لوحة «المحبة تجمعنا»، وفقرة «تهادوا تحابوا» لجميع الطلاب، وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، وجرى التقاط صورة جماعية للمشاركين أمام لوحة (المحبة تجمعنا) تأكيداً على الأهداف السامية لهذا اليوم.

وقال عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تحرص المؤسسة في هذا اليوم المعتمد من قبل الأمم المتحدة على إقامة الفعاليات والاحتفالات، تأكيداً على أن أصحاب الهمم منتسبينا سفراء للأخوة الإنسانية، نعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع يقدمون رسالة محبة وسلام، من أجل تحقيق الخير والسعادة للإنسان، ويشاركون في قيم وثيقة الأخوة الإنسانية.

لغة برايل

وأشار عبدالله الحميدان إلى أن مؤسسة زايد العليا تعاونت في وقت سابق مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتوعية أصحاب الهمم في مختلف دول العالم بوثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت عن «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية»، وذلك بتحويلها إلى نصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية المعتمدة للصم بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم وترجمتها إلى لغة برايل العربية والإنجليزية والإيطالية للمكفوفين.

وجرى طباعة 100 نسخة منها بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى جميع فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم في مختلف دول العالم، كما تم إهداء 100 نسخة إلى مكتبة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، وكذلك إهداء 100 نسخة إلى مكتبة الفاتيكان في روما فيما دشنت المؤسسة حديقة تحمل شعار الأخوة الإنسانية، بحضور عدد من أصحاب الهمم من جميع الجنسيات، وذلك تعبيراً عن التضامن والتعاضد بين شعوب العالم على أرض دولة الإمارات.

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