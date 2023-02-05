وزير العدل: الإمارات قدمت صورة مشرقة عن الأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية يعكس حرصها الدائم على تعزيز ونشر مبادئ السلام والقيم الإنسانية في العالم، ويمثل تجسيداً لجهودها الرائدة عالمياً في ميادين التسامح والتعايش واحترام الثقافات والأديان.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: إن الإمارات كانت طرفاً أساساً في المبادرة التي اعتمدتها الأمم المتحدة ممثلة في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية بعد ما شهدت العاصمة أبوظبي توقيع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما يؤكد الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر قيم السلام ومبادئ التعايش والتآخي وتعميق أواصر الأخوة ونبذ ثقافة العنف والكراهية بين البشر.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات قدمت للعام أجمع صورة مشرقة عن تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية ومفاهيم التسامح الراسخة في ثقافة الإمارات وقيم أبنائها والمقيمين فيها، وقد تأصل هذا المفهوم في ظل جهود قيادتنا الرشيدة وبالاستناد إلى دستور الدولة ومنظومتها التشريعية التي عززت ممارسات التعايش والاحترام والتآخي بين أفراد المجتمع، مؤكداً التزام وزارة العدل بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة في دعم رؤى الدولة في ترسيخ ونشر المفاهيم والقيم الإنسانية التي تعد عنوان المجتمعات المتقدمة فكرياً وإنسانياً، وركيزة لتحقيق التمكين الحضاري وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار للأمم.

محطة مفصلية

من جانبه أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية يمثل مناسبة فخر واعتزاز لنا برسالة الإمارات الإنسانية، وإنجازاتها العالمية في ميادين السلام والتعايش، مشيراً إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يعكس حرصها الدائم على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، ونشر المبادئ الإنسانية في العالم، وتأكيداً على مواصلة جهودها ومسيرتها الحضارية الإنسانية التي أرسى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وعززت بمشهد تاريخي ومحطة مفصلية تمثلت في توقيع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية. وأضاف إن مبادئ وقيم الأخوة الإنسانية تمثل نهجاً استراتيجياً لماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها.

وهذا ما يجسده المحور الرابع في رؤية «نحن الإمارات 2031» الذي يؤكد سعي الدولة لترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير بين كل الشعوب وترسيخ المبادئ الإنسانية، إيماناً منها بأهمية التسامح والتعايش والـتآخي كقيمة جوهرية من قيم بناء الحضارة وتحقيق الازدهار والنماء وبناء مستقبل أفضل للبشرية.

رمز عالمي

من جانبه أكد المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة أن دولة الإمارات هي رمز عالمي للأخوة الإنسانية والتعايش ونموذج رائد في إرساء ركائز التسامح محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية هو تأكيد لحرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك.

وتعزيز استدامة مبادئ الأخوة الإنسانية التي انطلقت مع توقيع اتفاقية وثيقة الأخوة الإنسانية التي شهدها العالم في عام 2019 في أبوظبي وتحولت الآن إلى مشروع عالمي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا المشروع الإنساني. وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة دائماً إلى الحث على مبادئ التعايش والسلام، وعملت على مدى سنوات من خلال القوانين والتشريعات والمبادرات على تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح.

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