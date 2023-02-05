الحلول المبتكرة تثري تجربة الدولة في تعزيز الاستدامة البيئية

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد الدكتور رياض الدباغ الأكاديمي والخبير البيئي الدولي، أن الإمارات ركزت اهتمامها على التنمية المستدامة لكي يتم تعزيز فرص التنمية البيئية المستدامة فيها، ولإيجاد حلول للمشكلات والتحديات كافة المتعلقة بالتغير المناخي، وبالتوازي مع اهتمامها بالقضايا البيئية الأخرى، وقد برز هذا الاهتمام جلياً في العدد الكبير من الاستراتيجيات والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالاستجابة لتلك التحديات، مؤكداً أن الدولة لن تتوقف عند هذا الحد وإنما تعتزم المضي قدماً لاستكمال ما بدأته، واستنباط المزيد من الحلول والوسائل لاستثمار مواردها بحكمة بالغة وعلى نحو مستدام، لتعزيز الاستدامة البيئية فيها وإثراء تجربتها الرائدة بالمزيد من الإنجازات.

من جهته، أكد عارف العبار المستشار في مجال البيئة أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على البيئة والتحول بشكل تدريجي نحو الاقتصاد الأخضر في شتى المجالات، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، كما أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للتنمية المستدامة، يدلل على ريادة الإمارات في مجال الاستدامة ومدى اهتمامها بها، كما أطلقت الإمارات (استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء) حتى تكون واحدة من دول العالم الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة تحديداً، ومركزاً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، فضلاً عن الحفاظ على بيئة سليمة.

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