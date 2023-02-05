مواطنون ومقيمون: جهود حثيثة وإنجازات بيئية غير مسبوقة للإمارات

المصدر: متابعة - نورا الأمير، جميلة إسماعيل

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أكد مواطنون ومقيمون أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «تويتر»، حول رسوخ التزام دولة الإمارات في حماية البيئة، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، لا تعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة وقيادتها في هذا المجال فحسب، بل تنسجم مع الإنجازات البيئية الكبيرة وغير المسبوقة في كثير من الأحيان التي حققتها الإمارات.

ولفتوا إلى أن الجهود المبذولة شملت إنشاء المحميات الطبيعية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال خالد الهاجري: الإمارات تمكنت من تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للدول المؤثرة، التي كرست حضورها في أبرز القضايا المحورية، وأنها تحظى اليوم بثقة عالمية، تتيح لها استضافة كبريات المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، تولي القضايا البيئية وقضايا المناخ أهمية كبيرة، نظراً لدورها المحوري في تحقيق الاستدامة.

دور محوري

بدوره، أوضح عمر العبيدلي أن الإمارات واستعدادها لاستضافتها للمؤتمر، تسهم بدور محوري في تعزيز دور المنطقة في مجمل القضايا العالمية، لا سيما في مجال التحول العالمي نحو الاستدامة والعمل المناخي الفعال، الذي يرفع من القدرة على تحقيق نمو مستدام، يشمل مختلف المجالات والقطاعات، من خلال استغلال خبرة الدولة في تنظيم واستقبال كبريات المؤتمرات العالمية.

وثمّن سالم المزروعي حرص القيادة الرشيدة، ورؤيتها السديدة بالحفاظ على البيئة وحماية مواردها، مضيفاً: ونحن نحتفي بيوم البيئة الوطني، نستذكر إنجازات الآباء، ونعلم أبناءنا الاستمرار على نفس الطريق، كي نصل بدولتنا إلى أعالي القمم.

مبدأ الاستدامة

ورأت المستشارة القانونية زينب الحمادي، أن الإمارات انتهجت، ومنذ عام 2012، مبدأ الاستدامة الخضراء، التي تقوم على مستقبل أفضل، ليس للأجيال الحالية وحسب، بل للأجيال القادمة أيضاً، إذ توفر استراتيجية للنمو المستدام، تركز على التطوير في خمس مجالات ذات أولوية، تشمل: اقتصادنا والموارد الاجتماعية والموارد البشرية والبنية التحتية والبيئة، ما يجعل منها مثالاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

توازن بيئي

وقالت منال الجوهري، تحيي دولة الإمارات في الرابع من فبراير من كل عام، اليوم الوطني للبيئة، ويأتي هذا اليوم، لتعزيز وتثمين جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة، من خلال التوازن البيئي، وعلى رأس هذه الجهود، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بحصول الدولة على استضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28».

ورأى المستشار القانوني معتز فانوس، أن احتفال الإمارات بيوم البيئة، وإعلانها عام 2023 عاماً للاستدامة، يؤكد أن الدولة ملتزمة بالاستدامة شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات وعملها وجهودها ومساهمتها، يجعل منها سباقة بهذا المجال، على المستويين الإقليمي والدولي، عبر تناغمها الدولي من أجل المحافظة على حياة أفضل على هذا الكوكب للأجيال.

وقال محمود القبيسي: يتحتم على الجميع أن يعي تماماً ضرورة المحافظة على البيئة ومواردها، وضمان استمرارها للأجيال القادمة، فمن حق الجميع أن ينعم بحياة بيئة صحية وآمنة.

بدورها، شددت إيمان درويش على أهمية أن يحرص أفراد المجتمع على عدم استنزاف الموارد الطبيعية، لأن ذلك يأتي ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات من أجل تحقيق عديد من الأهداف السامية التي تتمثل في ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وقال أحمد بن عجلان: إن حماية البيئة لا ترتبط فقط بتنظيم وإطلاق الأنشطة والمبادرات المعنية، وإنما تشجيع أفراد المجتمع أيضاً بإطلاق الحملات المعنية.

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