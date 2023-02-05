مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحشد المجتمع في يوم البيئة الوطني

المصدر: دبي - البيان -(الشارقة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أمس، نسخة خاصة من حملة «الإمارات نظيفة» بمناسبة عام الاستدامة، واحتفاءً بيوم البيئة الوطني الذي يوافق، 4 فبراير من كل عام، وذلك بالتعاون مع وزارتي التغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع.

شهدت الفعالية مشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووكلاء الوزارتين، ومساعدي الوكلاء من عدة وزارات، والإدارات العليا للجهات الحكومية المحلية، وممثلي المجموعة من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأعضاء الفخريين.

وجاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

شارك في حملة «الإمارات نظيفة» أكثر من 6000 شخص يمثلون مختلف الأعمار والجنسيات في الدولة، وسجلوا ما مجموعه 24000 ساعة تطوعية تقريباً، ونجحوا في تنظيف مساحة 25 كم2 في سبعة مواقع على طريق رئيسي يربط استراتيجياً الإمارات السبع.

سعي دؤوب

وقالت معالي مريم المهيري: «إن إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد» من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد السعي الدؤوب للقيادة الرشيدة في الدولة لتحقيق الاستدامة، ونحن نؤكد التزامنا الراسخ بجعل الإمارات واحدة من أكثر دول العالم استدامة وصداقة للبيئة. ومن خلال استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في وقت لاحق من هذا العام، فإن أمامنا فرصة فريدة لاستعراض جهودنا طويلة الأمد».

من جانبها، أعربت معالي حصة بوحميد عن تقديرها للمشاركة الوطنية والمجتمعية الواسعة التي تحفزها حملة «الإمارات نظيفة» الاستثنائية، التي تأتي تزامناً مع أحداث ومناسبات مرموقة تحتفي بها الدولة هذا العام، بدءاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، تحت شعار «اليوم للغد»، إضافة إلى استضافة «28 COP» أواخر نوفمبر المقبل.

وأضافت أن المشاركة الحملة الاستثنائية بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة تعكس قيمة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: إن هذا العام مميز للغاية بالنسبة لدولة الإمارات، وخاصة لتلك الكيانات التي تشارك في تشكيل مستقبل مستدام للدولة، فبينما تستعد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، علينا خلال هذا العام والسنوات المقبلة أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحن نسير على طريق الوعي البيئي.

توعية بيئية

تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في حملة (الإمارات نظيفة) التي تتزامن مع يوم البيئة الوطني في إطار حرصها على مواصلة خلق التوعية البيئية وترسيخ المشاركة المجتمعية في ما يتعلق بالقضايا البيئية.

وأكدت هنا سيف السويدي رئيسة الهيئة أن البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة تولي تبني وإنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية البيئات والمحميات والمناطق الطبيعية في الدولة من أخطار التلوث والمحافظة على سلامتها واستدامتها عناية بالغة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز