افتتاح حديقة القرائن 4 بمساحة 74896 متراً مربعاً

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة حديقة القرائن 4 على مساحة تقدر بـ 74896 متراً مربعاً، بعد أن تم إنجاز كافة مراحل زراعة الحديقة وتوفير المرافق الخدمية بها لاستمتاع الزوار بها وممارسة مختلف الأنشطة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتوسع في الرقعة الخضراء وتوفير أفضل المرافق الخدمية للقاطنين والزوار والاهتمام في إنشاء الحدائق كمتنفس ومكان لقضاء أوقات ممتعة.

وحضر الافتتاح كل من سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وخالد عبد الله الرابوي رئيس مجلس ضاحية مويلح وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة ولفيف من المسؤولين من البلدية وعدد من سكان المنطقة.

وأكد سالم علي المهيري أن الإمارة الباسمة وفرت الأجواء الممتعة والجميلة للقاطنين والزوار وأولت العائلة اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعتبر حدائق الأحياء من المرافق الخدمية المهمة ومقصداً للعائلات في كل حي، تحفظ لها خصوصيتها وتعزز من الروابط الأسرية والاجتماعية بين سكان الحي، ويأتي افتتاح حديقة القرائن 4 ليعزز من دور الإمارة في توفير أفضل المرافق الخدمية للترفيه والاستمتاع.

زراعة

من جانبه أكد عبيد سعيد الطنيجي أنه تم إنشاء حديقة القرائن 4 على مساحة إجمالية تقدر بـ 74896 متراً مربعاً، نفذت البلدية بها أعمال الزراعة وتوفير مختلف المرافق الخدمية، حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 74092 متراً مربعاً، تشمل المسطحات الخضراء وأنواعاً مختلفة من الزهور الموسمية يبلغ عددها 12 ألف زهرة، كما تمت زراعة الحديقة بأكثر من 14248 شتلة من النباتات والشجيرات المتنوعة.

دعوات

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية وجهت دعوات لسكان الحي لحضور الافتتاح والاستمتاع بأجواء الحديقة خصوصاً في ظل حالة الطقس الشتوية المتميزة، وممارسة مختلف الأنشطة وقضاء أوقات ممتعة، كما نظمت البلدية ورش عمل متنوعة مصاحبة للافتتاح منها ورشة فوائد شجرة الغاف وورشة المحافظة على المسطحات الخضراء.

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