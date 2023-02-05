عرض توعوي مسرحي في الشارقة عن جرائم الابتزاز

المصدر: (الشارقة - البيان)

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قدم فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة للأعمال المسرحية والتوعية، عرض توعية مسرحي حول جرائم الابتزاز الإلكتروني، والوقاية منها بعنوان «لا تكن ضحية»، ضمن مشروع «خذ قرارك» الذي أطلقه مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك على خشبة المركز الثقافي بمدينة خورفكان.

وتضمن ختام العرض المسرحي فقرة استفسارات ومسابقات ثقافية للطلبة، على ضوء ما شاهدوه من رسالة أمنية واعية، وقد لاقت المسرحية تجاوباً إيجابياً يعكس مدى الفهم والإدراك لديهم، بما يحقق ذلك أهداف شرطة الشارقة في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

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