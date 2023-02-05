المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يواصل فعالياته

المصدر: دبي - وام

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شهد اليوم الثالث من المؤتمر العام للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفيذ جلسة بعنوان «مستقبل الابتكار ودور التكنولوجيا في الحكومات».

وأكد الحضور أن حكومة دولة الإمارات سخرت الابتكار لخدمة أهدافها المستقبلية، بحيث اتسمت خططها الاستراتيجية بالاستباقية والمرونة، وهو ما أسهم في تجويد خدماتها، كما أتاحت مساحة واسعة أمام المؤسسات للعمل والتجويد والتطوير الدائم.

واستضافت الجلسة عبير تهلك، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمهندسة أنوار الشمري، الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة التصميم في وزارة تطوير البنية التحتية، فيما أدار الجلسة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم.

بدأت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الجلسة بالتأكيد على أهمية الابتكار بوصفه قيمة مضافة، أسهمت في رفد قطاعات الدولة المختلفة بأنماط وآليات جديدة من العمل المميز وتطوير خدماتها، وبالتالي تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية.

مفاهيم

وأكدت عبير تهلك خلال الجلسة أن ثمة مفاهيم متعددة للابتكار، وقد أصبح أسلوب حياة، وهذا ما نلمسه من خلال سعي الحكومة والمؤسسات والأفراد، للعمل على توليد الأفكار الإبداعية، لتقديم خدمات وآليات عمل ومنهجيات مبتكرة، بحيث تخدم توجهات الدولة المستقبلية.

وقالت إن الابتكار أصبح اليوم ممارسة وعملاً يومياً، حيث هناك تخطيط دائم واستباقي، بجانب توفير مساحة لكل جهة من أجل التخطيط الاستراتيجي وأشارت أنوار الشمري إلى أهمية دقة البيانات وتكاملها وتحديثها بصفة مستمرة، للوصول إلى القدرة على إيجاد السيناريوهات والحلول الأفضل للتحديات التي تبرز، حيث تدخل البيانات في مجال عمل كل قطاع، وتكمن أهميتها في توظيفها بالشكل الصحيح من أجل التطوير المطلوب الذي تتطلبه مفاصل العمل أو أي طارئ، أو مستجدات آنية ومستقبلية.

ابتكار

بدورها أكدت د.فريدة الحوسني أهمية الابتكار في القطاع الصحي، حيث يشكل جزءاً لا يتجزأ من مرحلة التطوير، وأن الابتكار يرتبط بشكل وثيق بالبحوث الطبية، وهو ما يدعم عمل المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن النهج الحكومي المستند على الابتكار أسهم في نشر هذه الثقافة في الجهات الحكومية، وأسهم في إيجاد الحلول للكثير من الملفات الشائكة والتطوير والجودة في الخدمات المقدمة.

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