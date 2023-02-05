سعود بن صقر: فخورون بإرثنا الثقافي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، أول من أمس، انطلاق فعاليات النسخة الـ11 من «مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية» تحت شعار «الطبيعة»، بمشاركة أكثر من 120 فناناً من 35 دولة.وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة

: «الفنون جسر للتقارب والتواصل بين الشعوب والأمم، ورسالة تحمل في طياتها أسمى معاني السلام والتعايش والانفتاح على الآخر لبناء مجتمعات متحضرة تمتلك العديد من المقومات الثقافية القادرة على بناء إرث إنساني عريق».

وأضاف سموه: «نفخر في رأس الخيمة بإرثنا الثقافي والحضاري وموقعنا نقطة للتلاقٍ بين مختلف الثقافات والحضارات، وسنحرص على المحافظة على هذه المكانة بدعم ورعاية أكبر الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية للإسهام في تحفيز الموهوبين على مواصلة إنتاجهم الإبداعي، وتشجيع الفنانين من أبناء الوطن على تأسيس مشروعاتهم الإبداعية التي تعكس تاريخنا العريق وإرثنا الثقافي الضارب في جذور التاريخ».

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتنظيم مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية في نسخته الحادية عشرة، والذي يعد حدثاً ثقافياً ومنصة فنية تسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الفنانين والمثقفين من مختلف المجالات الفنية، وفرصة للمبدعين لعرض أعمالهم المتميزة التي تعكس مكانة رأس الخيمة الثقافية والفنية على مستوى المنطقة.

حضور

حضر انطلاق فعاليات المهرجان إلى جانب سموه كل من، كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، ولودي أمبراختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وشون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وناتالي كينيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا، ومون بيونج جون، القنصل العام لجمهورية كوريا، وسيد محمد رازف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، وسيون سوناتا توبو، الوزير المستشار من سفارة مملكة تونغا لدى الدولة.

ويستوحي «مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية» موضوعاته هذا العام من سحر وجمال أشجار اللوز العربي التي تنمو سنوياً في فصل الشتاء في جبل جيس في الفترة من شهر يناير وحتى أبريل، وتمتاز بجمال أزهارها البيضاء والوردية ورائحتها الزكية، التي تعبر عن طبيعة رأس الخيمة الخلابة.

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