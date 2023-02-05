عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة فاطمة الهادفي

المصدر: (الشارقة - وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء للشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية وإخوانه في وفاة خالتهم المغفور لها فاطمة بنت علي بن راشد الهادفي. وأعرب سموهما خلال زيارتهما لمجلس العزاء بمنطقة الجرينة بالشارقة عن مواساتهما لذوي الفقيدة سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

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