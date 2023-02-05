طبيب وفني يشاركون بملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 200

المصدر: دبي - وام

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انطلق أمس ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان DWDM والذي يتم تنظيمه لمدة ثلاثة أيام، قبيل انعقاد مؤتمر «إيدك» دبي 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، ويتضمن عدداً من ورش العمل المختلفة التي تسلط الضوء على آخر وأهم الإنجازات في مجال طب الأسنان.

ويستضيف ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان DWDM، الذي تنظمه إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض- عضو في إندكس القابضة، ما يقارب من 200 طبيب وفني أسنان من كافة أنحاء العالم، الذين التحقوا بورش عمل مكثفة يقدمها نخبة من خبراء طب الأسنان العالميين، وتركز أجندة المتلقي على مواضيع تشمل زراعة الأسنان وتقويمها والجراحة الترميمية والتجميل وإعادة التأهيل وتجديد العظام وترميم الأسنان وطب الأسنان التجميلي وأحدث الأساليب والتقنيات في طب الأسنان.

وتساعد هذه الورش المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، والمؤتمر الدولي للتخصصات الصحية، وبرنامج الاعتراف بالتعليم المستمر لجمعية طب الأسنان الأمريكية، على صقل مهارات أطباء الأسنان والتعرف على التقنيات المختلفة التي تناسب مختلف المرضى وتحقيق أفضل النتائج.

وكجزء من الدورات التخصصية التي تقام تحت مظلة «إيدك دبي 2023»، تنطلق فعاليات «مؤتمر إيدك العالمي لتقويم الأسنان (AEEDC Dubai Ortho) لمدة يومين خلال اليوم الأخير من ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان، ويتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات الحديثة في تقويم الأسنان، ويتضمن جلسات علمية تناقش أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان، بما في ذلك البقع البيضاء وتقويم الأسنان الرقمي وتقويم الأسنان الشفاف وتقويم الأسنان الوقائي.

كما تقام تلك الدورات التخصصية كجزء من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2023)، وهو الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة، والذي تنظم دورته الـ 27 من 7 - 9 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

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