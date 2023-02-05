عيادة متخصصة في أبوظبي لجراحات بطانة الرحم المهاجرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت برجيل القابضة اتفاقية تعاون مع المعهد الفرنسي الأوروبي والشهير عالمياً بأكاديمية بطانة الرحم المهاجرة «إندو - IFEM»، وذلك لإنشاء عيادة متخصصة في الدولة لعلاج وجراحات بطانة الرحم المهاجرة الروبوتية طفيفة التوغل، وسيتم إنشاء عيادة إندو الشرق الأوسط «IFEM» في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي.

وستتضمن العيادة توفير فريق طبي متخصص يقدم رعاية متعددة التخصصات من خلال جراحين ذوي مهارات عالية وستعمل كمحطة مركزية لإحالة الحالات من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيهتم متخصصوها بالتركيز على تطوير الأبحاث والمنشورات المتعلقة ببطانة الرحم المهاجرة، فضلاً عن تأسيس نادي الإمارات لدعم مرضى بطانة الرحم المهاجرة.

وسيقود البروفيسور هوراس رومان استشاري أمراض النساء والتوليد والعضو المؤسس لـ«إندو - IFEM» فريقاً من الأطباء لتنظيم التشخيص والإدارة المتعددة التخصصات للمرضى بالإضافة إلى إدارة الألم باستخدام النهج ذاته المعمول به في فرنسا، وسيتضمن الفريق أيضاً كوادر ذات خبرة عالمية، كما سيتوفر لدى العيادة فريق متعدد التخصصات يضم الجراحين العامين وأخصائيي المسالك البولية وأخصائيي إدارة الألم وأخصائيي العلاج الطبيعي وأطباء أمراض النساء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز