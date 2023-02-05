موظفو «دو» يشاركون في «الإمارات نظيفة»

المصدر: دبي - البيان

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شارك موظفو «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في حملة «الإمارات نظيفة»، التي نظمتها مجموعة الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك احتفاءً باليوم الوطني للبيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها «دو»، والتزامها المستمر بتقديم إسهامات حيوية لتعزيز ممارسات التحول والاستدامة بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك موظفو «دو» وعائلاتهم في حملة «الإمارات نظيفة»، التي تهدف إلى حماية البيئة والمساعدة في تقليل التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية. وتماشياً مع مكانتها الريادية في مجال الاستدامة إلى جانب دورها كمساهم وعامل تمكين رئيسي للتحول الرقمي في دولة الإمارات، تولي «دو» موظفيها والمبادرات البيئية أهمية كبيرة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان النجاح وتحقيق أهداف النمو المستدام على المدى الطويل. وتعمل الشركة على تنفيذ استراتيجية شاملة للاستدامة، تركز على تعزيز جودة حياة المجتمع وتحسين الممارسات تجاه البيئة من خلال تشجيع الموظفين على المشاركة بفعالية في الأنشطة التطوعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء للمجتمع المحلي والبيئة، وضمان مجتمع أكثر سعادة.

ويمثل اليوم الوطني للبيئة بداية العديد من الفعاليات المهمة على أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية للدولة. وتشكل هذه الحملة جزءاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف استراتيجيتها للحياد المناخي وخفض الانبعاثات، إضافة إلى سعيها للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية الخضراء في الدولة. ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات في نوفمبر المقبل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

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