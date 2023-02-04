رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة .. بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأعرب فخامة رئيس كازاخستان عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات مؤخراً وتضمنت متابعة المشاريع الحيوية المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية أوجه العلاقات الإماراتية - الكازاخية والتي شهدت نمواً مستمراً خلال أكثر من ثلاثة عقود في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والتي بنيت على رؤى مشتركة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما وانتهجت الثقة والاحترام المتبادلين والتعاون البناء.

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