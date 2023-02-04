انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية الـ 11 بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت صباح اليوم من شاطئ الحيرة بالشارقة مسيرة فرسان القافلة الوردية في نسختها الـ 11 تحت شعار (بك نستمر) والتي تنظمها جمعيّة أصدقاء مرضى السّرطان والتي تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الفحوص المجانية للتغلب عليه والوقاية منه، حيث يستمر برنامجها حتى الـ10 من فبراير، ولا يقتصر على مكافحة سرطان الثدي، بل شمل اليوم الأول من المسيرة كافة أنواع السرطان، داعية المجتمع الإماراتي للمشاركة الواسعة فيها والتي تمثل انسجاماً وإضافةً للجهود الوطنية والعالمية في مكافحة السرطان والتوعية بمخاطره على استقرار ورفاه الأفراد والمجتمعات.

عبء

ويسلط البرنامج في أول أيام المسيرة الضوء على أهمية التوعية بأبرز أنواع السرطان التي تشكل عبئاً على المجتمعات، إلى جانب توفير فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ سواء السريرية أو بالأشعة الصوتية، وفحص ماموجرام للسيدات والرجال في إمارات الدولة كافة، والذي يستمر طوال أيام المسيرة.

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