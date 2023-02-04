رئيس الدولة: التزام الإمارات بحماية البيئة راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية.

وقال سموه على حسابه في تويتر "تزامناً مع "عام الاستدامة" واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني.. التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية".

وتحتفي دولة الإمارات في الرابع من فبراير من كل عام بـ «يوم البيئة الوطني»، والذي يقام هذا العام بنسخته السادسة والعشرين، والإمارات جعلت 2023 عاماً للاستدامة وتستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي.

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