رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة رانيل ويكراماسينغها رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رانيل ويكراماسينغها.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي دينيش غوناواردانا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

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