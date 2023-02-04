تعاون بين أكاديميتي ربدان و«أنور قرقاش الدبلوماسية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت أكاديميتا ربدان وأنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديميتين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات.

وقع المذكرة في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور أعضاء الإدارة العليا للأكاديميتين.

وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديميتين فرصة تبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية احترافية، فضلاً عن التعاون في المجالات البحثية الرائدة التي تُسهم في تطوير دراسات وحلول دبلوماسية وأمنية لأكثر المواضيع تعقيداً في العلاقات الدولية حول العالم.

منصة

كما تسعى الأكاديميتان من خلال هذا التعاون إلى توفير منصة مُشتركة تدعم تنمية القدرات والكفاءات الدبلوماسية والأمنية والدفاعية، وذلك من خلال ما تمتلكه الأكاديميتان من خبرات عالمية تجمع ما بين التعليم الأكاديمي والبحثي المتخصص والخبرة المهنية الاحترافية على المستوى الدولي.

وقال جيمس مورس: «تُعزز هذه الشراكة من مستوى الجاهزية الوطنية في الدولة، من خلال إيجاد منصة مشتركة تجمع بين المهارات والكفاءات ذات الصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتلك الخاصة بالسلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على تطوير مجموعة متكاملة من المهارات الفريدة والاستثنائية، التي تُقدم أعلى مستوى من الأداء الاحترافي وتواكب متطلبات عالم اليوم متسارع التغيرات».

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف: «نلتزم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالعمل مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية لتقديم أفضل إعداد لدبلوماسي المستقبل.

تدريب

وتعكس مذكرة التفاهم هذه سعينا لتوفير تدريب دبلوماسي متميز بالتعاون مع مؤسسات الإماراتية المرموقة، ولا شك أن أكاديمية ربدان هي من ضمن قائمة الشركاء المثاليين لتحقيق ذلك».

وستعمل الأكاديميتان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع التصور والآليات اللازمة التي تُسهم بتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، لا سيما أن الأكاديميتين مؤسستا تعليم عالي متخصصتان، تجمعان ضمن تجربة فريدة من نوعها ما بين التعليم الأكاديمي رفيع المستوى والتعليم المهني الاحترافي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز