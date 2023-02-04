«تنمية المجتمع بأبوظبي» تكرم الفائزين بجائزة الصفوة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الفائزين بجائزة التميز الداخلية «الصفوة» في دورتها الأولى، والتي تأتي في إطار حرص الدائرة على خلق بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز لموظفيها، ومواكبة لرؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تطوير الأداء الحكومي في مختلف الجهات والدوائر في أبوظبي.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة في فندق هيلتون ياس، بحضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المعنيين في لجنتي التحكيم والتقييم بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والموظفين. وقام الدكتور مغير الخييلي بتكريم فريقي التحكيم الخارجي والمقيّمين من شرطة أبوظبي، فضلاً عن تكريم الموظفين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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