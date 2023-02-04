«دبي الطبية» و«دار البر» تفتتحان صيدلية أبواب الخير الوقفية الثانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية دار البر لافتتاح ثاني صيدليات أبواب الخير الوقفية والخيرية في دولة الإمارات والأولى في مدينة دبي الطبية لدعم المشاريع الخيرية.

وجرى التوقيع على المذكرة في اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الصحة العربي وتسخّر صيدلية دار البر إيراداتها لصالح دعم مشاريع الخير والإحسان، وتهدف إلى تعزيز وصول المرضى إلى أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب توفير مصادر تمويلٍ جديدة للأعمال الخيرية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إطلاق صيدلية أبواب الخير في المبنى رقم 33 في مدينة دبي الطبية، مع إعفائها من رسوم الإيجار. وتوفر الصيدلية الأدوية المتخصصة في علاج الأمراض المستعصية والخطرة، وهو ما يتوفر في صيدليات محدودة فقط، إضافة إلى توفيرها لمختلف أصناف الأدوية، الخاصة بعلاج جميع المرضى، في إطار تعاون لافت من شركاء هذه المبادرة الإنسانية.

استراتيجية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عامر كلنتر، مدير إدارة الأصول في سلطة مدينة دبي الطبية: «تهدف استراتيجيتنا في مدينة دبي الطبية إلى تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من المرضى. ويأتي التعاون مع جمعية دار البر في إطار هذه الاستراتيجية، ونتيجةً للرؤية المشتركة الرامية إلى مساعدة المحتاجين والمساهمة في بناء مجتمع صحي».

بدوره أضاف الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر: «يسرنا التعاون لافتتاح الصيدلية حيث يمكننا التواصل مع شبكة واسعة من أخصائيي الرعاية الصحية وتوفير خدماتنا لشريحةٍ أكبر من المرضى».

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