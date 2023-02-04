«صحة دبي» و«تريندز للبحوث» يتعاونان في التعليم الطبي والبحوث الصحية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي 2023، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع والدراسات البحثية واستطلاعات الرأي ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالنظام الصحي في إمارة دبي.

كما تهدف المذكرة إلى التعاون في أنشطة التعليم الطبي والبحوث الصحية، وتبادل الأفكار والاستشارات ووجهات النظر حول قضايا واهتمامات الطرفين في الأبحاث والدراسات، وتبادل الإصدارات المختلفة ذات العلاقة بالشأن الصحي.

ووقع المذكرة من جانب هيئة الصحة بدبي فاطمة عباس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ومن جانب مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز.

وأكدت فاطمة عباس أهمية هذه المذكرة التي ستعمل على دعم جهود الهيئة في تطوير نظام صحي مبتكر يستند على البحث العلمي، ويستشرف حاجة الإمارة من الخدمات الصحية، ويعمل على توجيه مشاريع الاستثمار وفق نتائج البحوث والدراسات العلمية، وبما يسهم في تعزيز مؤشرات التنافسية للقطاع الصحي في الإمارة، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لبناء الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق رحبة من التعاون المشترك مع مختلف المراكز المتخصصة والمؤسسات البحثية للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها في تقييم ورصد وتحليل وتحسين الحالة الصحية للسكان، وقياس جودة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.

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