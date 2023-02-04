«أڤيڤ كلينكس» تعرض بروتوكولاتها الطبية

المصدر: (دبي - البيان )

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شاركت أڤيڤ كلينكس دبي، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة DP World بفعاليات معرض الصحة العربي 2023 ، ولدعم جهود الإمارات أنشأت الشركة برامج طبية مخصصة لعلاج إصابات الدماغ الرضحية، والسكتة الدماغية وأعراض كوفيد19 المزمنة.

وعرضت أڤيڤ كلينكس لأول مرة في معرض الصحة العربي، البرنامج الشخصي الشامل والمكثف الذي يعمل على المحافظة على الأداء الذهني والجسدي عبر الاعتماد على العلاج بالأكسجين عالي الضغط، والذي يعتبر بروتوكولاً فريداً من نوعه يسمح لعناصر الجسم بالتجدد.

ويخضع المرضى لعملية اختبار دقيقة في البداية للتأكد من أن العلاج مناسب لهم ويلبي احتياجاتهم الفردية، وفي المراحل التالية يقدم البرنامج جلسات تدريب ذهنية وجسدية، حيث يتنفس المرضى أكسجيناً نقياً 100 % في غرف الضغط العالي، مع المحافظة على نظام غذائي .

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