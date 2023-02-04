جلسة بأبوظبي تبحث إمكانات «الطب الدقيق» الكامنة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ناقش خبراء القطاع الطبي من دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة «جي 42» للرعاية الطبية، وبرنامج الجينوم الإماراتي، ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أبرز الإمكانات الكامنة للطب الشخصي الدقيق والدور الذي من الممكن أن يقدمه في الارتقاء بنظم الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للابتكار في علوم الحياة.

وخلال الجلسة التي أدارتها كيلسي وارنر، محررة مواضيع المستقبل والابتكار بجريدة «ذا ناشيونال»، صرحت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «يكمن الطب الدقيق في تقديم العلاج المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب، استناداً للبيانات الجينية المتوفرة.

واليوم، تشهد منظومة الرعاية الصحية نقلة نوعية، ونتطلع إلى تغيير الطريقة التي يتم بها علاج المرضى، حيث يعي المريض أن الخطة العلاجية الموضوعة تم تحديدها خصيصاً له. يقوم الحل على تمكين الابتكار، حيث نحرص على تسريع وتيرة تبني منهجيات مبتكرة لصحة ورفاه كل أفراد المجتمع، وسبل تحاكي وتلبي احتياجات المستقبل».

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