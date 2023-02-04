«صندوق المعرفة» شريكاً لمؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة توقيع اتفاقية شراكة مع «إنوفينشرز للتعليم»، بموجبها سوف يكون صندوق المعرفة الشريك المعرفي لمؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة 2023.

شهد توقيع الاتفاقية عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة وبونام بوجاني، المدير التنفيذي لإنوفينشرز للتعليم، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين في مقر المدينة الأكاديمية بدبي، هذا ويعقد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة التابع لأكاديمية دبي الدولية 2023 في الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 5 مارس المقبل، وذلك احتفالاً بمرور 15 عاماً على انعقاد المؤتمر.

ومن المتوقع أن تترك نسخة هذا العام بصمة مؤثرة بفضل ما تحمله من رسائل وأهداف مستقبلية، وسوف يتم تنظيم الحدث في الحرم الجامعي لأكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات. وتعليقاً على توقيع المذكرة قال عبدالله محمد العور : «تتمثل رؤية المؤسسة في دعم المبادرات التعليمية التي تساهم في توفير بيئة مثالية تمكن الطلبة من صقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم لتأهيلهم لتصدر المنافسة حول العالم».

مهارات

من جهتها، قالت بونام بوجاني: « البرنامج يساعد على تطوير مهارات الطلاب الدبلوماسية وكيفية إدارة النقاش والحوار؛ لا سيما أن الطلاب هم الذين يقودون الجلسات النقاشية والحوار بشكل كامل ».

ويستقطب الحدث 800 طالب في المتوسط كل عام من 20 دولة وست قارات؛ ويعد أكبر مؤتمر لنموذج الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن مؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة 2023 تابع لمؤسسة نموذج لاهاي الدولي للأمم المتحدة (THIMUN)، إحدى أكبر المنظمات التابعة لنموذج الأمم المتحدة في العالم.

وتماشياً مع إعلان الدولة 2023 عام الاستدامة؛ سوف يتناول مؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة موضوع «التعاون لتعزيز التنمية المستدامة»؛ حيث تم تشكيل لجنة خاصة هذا العام حول موضوع «المؤتمر الخاص حول تغير المناخ»، مستوحاة من استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 في الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 17 نوفمبر.

ويواصل القادة الطلاب المشاركين في فعاليات المؤتمر 2023 DIAMUN متابعة دراساتهم العليا في جامعات مثل Yale و Princeton و Harvard و Columbia و Oxford و Cambridge وغيرها الكثير. جدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام تطبيق XyZ الذي طوره طلاب أكاديمية دبي الدولية - تلال الإمارات.

منصة

بدوره قال ياجيز أوزنشي، الأمين العام لمؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة 2023: «من خلال أول مؤتمر فعلي بعد ثلاث سنوات، نتطلع إلى إنشاء منصة شاملة للشباب تشجع المزيد من الطلاب على التعبير عن رأيهم وإدارة الحوار والنقاش. ونأمل من خلال هذا الحدث الذي يمتد لثلاثة أيام، أن ينعم الطلاب بتجربة مثمرة وجلسات نقاشية بناءة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية، والتي ستسهم في تحسين قدراتهم في التحدث أمام الجمهور والكتابة والبحث وحل النزاعات».

يمكن للطلاب الآن التسجيل عبر الإنترنت كمندوبين ورسوم التسجيل 600 درهم بالإضافة إلى 5 % ضريبة القيمة المضافة.

لمزيد من التفاصيل حول مؤتمر نموذج أكاديمية دبي الدولية للأمم المتحدة 2023؛ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏diamun.org/‏‏‏

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