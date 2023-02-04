عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا.

وبحث سموه وكاثرين كولونا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تشاور

وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لا سيما مع توقيع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة شهر يوليو الماضي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كاثرين كولونا، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غذاء تكريماً لكاثرين كولونا والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

بريطانيا

إلى ذلك التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ديفيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سموه وديفيد لامي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ديفيد لامي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومنصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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