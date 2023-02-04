محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع العراق والهند

المصدر: أبوظبي- وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه ورئيس وزراء العراق خلال الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكتين الاستراتيجية الشاملة والاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

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