عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الجروان والمهيري في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه راشد بن محمد بن راشد الجروان بمناسبة عقد قران نجله محمد إلى كريمة مطر معضد الظفري المهيري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمنطقة الشرقان بالشارقة، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

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