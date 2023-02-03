رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكتين الإستراتيجة الشاملة والاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

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