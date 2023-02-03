شرطة أبوظبي تكرم 164 فائزاً ببرنامج «حافز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت شرطة أبوظبي 164 فائزاً ببرنامج حافز في نسخته الثانية، بمختلف قطاعاتها الشرطية، والذي يأتي ضمن جهودها المستمرة على تحفيز منتسبيها بما ينعكس إيجابياً على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأثنى مديرو القطاعات على نجاح برنامج حافز على التوالي منذ إطلاقه وفق أفضل الممارسات المعمول بها من خلال إدراج برنامج احترافي وخلق روح التنافس بين منتسبيها في مختلف المجالات شاكرين المكرمين على جهودهم المتميزة، ومتمنين لهم مزيداً من التألق والنجاح وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.

وقدموا التهاني للفائزين ونجاحهم في تجميع نقاط تحفيزية بتطبيق محاور تم احتسابها إلكترونياً، وأشادوا بحرصهم المستمر على تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة.

ويسهم برنامج حافز في تنمية مستوى الرضا العام والتحفيز المستمر للمنتسبين والمنتسبات وإيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير لمنجزاتهم ويركز على تقييم الأداء السنوي والمهام التي تتجاوز الوصف الوظيفي وساعات العمل الإضافي، والالتزام بالسلوكيات وأوقات العمل كما يتضمن التقييم المشاركة من خلال عضوية اللجان الداخلية أو الخارجية والفعاليات المجتمعية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

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