رئيس الدولة يبحث مع رئيس بيلاروسيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة .. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بفخامة ألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأعرب سموه عن تمنياته لبيلاروسيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه عبر فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية .. كما حضره الوفد المرافق للرئيس البيلاروسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز