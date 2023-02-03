«بيئة أبوظبي» تحتفي بالتعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين

المصدر: ابوظبي - البيان

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نظمت هيئة البيئة – أبوظبي، أمس، ملتقى شركاء الهيئة السنوي والذي تم فيه الاحتفال بالإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال حماية البيئة والتعاون المثمر مع شركائها والذي ساهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في الحفاظ على البيئة. حضر الملتقى د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الهامة، ورؤساء الهيئات والمؤسسات من 65 جهة حكومية وخاصة.

سلط الملتقى الضوء على الإنجازات التي حققتها الهيئة العام الماضي خلال سعيها نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام للجميع من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، ورصد ومراقبة وجودة الهواء والمياه البحرية والتربة، والمحافظة على استدامة وصحة البيئة البرية والبحرية بالإمارة.

وقالت الظاهري في كلمة ألقتها خلال الملتقى: «بينما نتأمل عاماً مضى، نستقبل العام الجديد بكل ما يحمله من أمنيات متجددة وأحلام وطموحات، وعزم على تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة في ظل قيادتنا الرشيدة، التي تعتبر القوة الدافعة والملهمة لنا، والتي توَّجِهنا وتدفعنا للأمام لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأضافت:تميز عام 2022 بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا التي غيرت شكل المستقبل وتوجهاته وأولوياته، واستلهمنا خلالها الدروس والعبر، وتعلمنا خلالها كيف نضمن استمرارية أعمالنا ومهامنا، وأن يكون لدينا خطط شاملة ومدروسة ومرنة لمعالجة أي مشكلة قد تواجهنا.

وأشارت الظاهري:»أن الهيئة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث استمرت بالعمل لحماية البيئة، ورصد ومراقبة الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي، لتعزيز معرفتها وصقل خبراتها، وتطوير اللوائح والسياسات، وإدارة البيئة بشكل فعال لضمان توفير بيئة مستدامة وصحية، مشيرة إلى أن الهيئة لم تكن لتحقق ما وصلت إليه دون المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والتعاون المثمر والبناء مع شركائها الاستراتيجيين، مؤكدة أنها بدعمهم ومشاركتهم استطاعت الهيئة إتمام مهامها وإنجاز خططتها بأفضل وسيلة ممكنة«.

وتطرقت إلى أبرز المشاريع التي ستنفذها الهيئة هذا العام بالتعاون مع شركائها، مشيرة إلى أن الحديث عن مستقبل البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مقترن بالتحديات التي تواجه البيئة، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بالقيام بدورنا وإيجاد حلول لهذه التحديات. وأشارت سعادتها أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- عام 2023»عام الاستدامة«جاء ليؤكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».

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