«زراعة الشارقة» و«التغير المناخي» تبحثان توحيد الجهود في الإرشاد الزراعي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة مع وزارة التغير المناخي والبيئة تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي، وتوحيد الجهود في مجال الإرشاد الزراعي والبيطري، وتكامل الأدوار بين الدائرة والوزارة؛ سعياً للارتقاء بالأداء الذي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وأهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، مع محمد سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث استعرضا خلاله تعزيز التعاون، وتوحيد الجهود لإنشاء منصة بيانات موحدة للزراعة والثروة الحيوانية، وتفعيل الشراكة، والعمل على تعزيز قنوات التواصل الفعال.

حضر اللقاء رزان الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومريم المعيني، رئيس قسم الثروة الحيوانية، والدكتور محمد العون، خبير المنتجات العضوية والإرشاد، ومحمد عبيد الزعابي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وشيخة أحمد آل علي، مدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة.

وقال الطنيجي: ترتبط دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بشراكة فاعلة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتحرص على بناء قنوات التواصل مع الوزارة؛ بهدف تقديم خدمات متميزة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ودعم مسيرة الاستدامة في إمارة الشارقة توافقاً مع رؤى وتوجيهات وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير المزارع والثروة الحيوانية، وتطوير القطاع الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية المحلية وحمايتها.

وأضاف إن تكامل الجهود بين الدائرة والوزارة في تقديم الإرشاد الزراعي والبيطري وإنشاء منصة موحدة للبيانات الزراعية والثروة الحيوانية وفق أفضل الممارسات، يسهم في الارتقاء بكفاءة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، لضمان منتجات محلية تتوافق مع المعايير الصحية، وخالية من المواد المضرة، وتحقق مستويات السلامة الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز