الإمارات والجزائر تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

المصدر: وام

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اختتمت يوم أمس في الجزائر العاصمة أعمال اللجنة الإماراتية - الجزائرية المشتركة الحادية عشرة.

ترأس وفد وزارة الدفاع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية الذي التقى خلال زيارته الرسمية لجمهورية الجزائر الشقيقة قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.

تباحث الجانبان خلال اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي الدفاع .. وتطرقا إلى بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر بشأن إمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات الإماراتية والشركات الجزائرية للصناعات الدفاعية وأكدا حرصهما المشترك على تبادل خبراتهما في هذا المجال.

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