الإثنين المقبل .. انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2023 في دبي

المصدر: البيان

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يعود معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير 2023 كحدث مستقل نتيجة الطلب غير المسبوق من قبل الجهات العارضة لحضور نسخة 2023 من الحدث.

سيشهد الحدث لهذا العام مشاركة أكثر من 20 ألف زائر وأكثر من 700 شركة عارضة من 40 دولة بزيادة بنسبة 100٪ عن نسخة العام السابق، حيث يمثل العارضون والزوار أكثر من 180 دولة.

سيقام المعرض هذا العام تحت شعار "تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري" تأكيدًا على مدى تقدم تكنولوجيا المختبرات في السنوات الأخيرة.

وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير معرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على خدمات المختبرات السريرية في العامين الماضيين، كما شهدنا ارتفاعًا ملحوظاً في الطلب من قبل الزوار والعارضين، وقد شهدنا تركيزًا متزايدًا على سوق المختبرات خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، كما شهدنا أيضاً بعد تلك المرحلة تبني ثروة من التكنولوجيا والابتكارات الجديدة التي تقود الأتمتة والتعاون مع المختبر وأصحاب المصلحة الخارجيين المهمين".

وأضاف كولمان قائلاً: " لقد شهدنا حدوث العديد من العوامل مثل الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة والحاجة الناتجة لاختبارات التشخيص المبكر التي ساهمت في نمو حجم سوق المختبرات، إن سرعة التقدم التكنولوجي في زيادة الإنتاجية وتوفير التكاليف ستكون أيضًا عاملاً رئيسيًا في دفع نمو الصناعة نحو الأمام".

سيكشف ميدلاب الشرق الأوسط 2023 عن مجموعة من الميزات الجديدة والعائدة مرة أخرى إليه، بالإضافة إلى عرض المنتجات التي تتراوح من الحلول عالية الأداء والتكنولوجيا المتقدمة إلى البدائل ذات الأسعار المعقولة.

سيشهد الحدث لهذا العام إطلاق مسابقة Labpreneur لأول مرة في تاريخ المعرض، حيث تجمع هذه المسابقة أكثر شركات المختبرات الطبية الناشئة والواعدة من جميع أنحاء العالم، حيث ستضم المسابقة أفضل 10 شركات ناشئة مبتكِرة في المراحل المبكرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، لتقديم فكرة رائدة ومبتكرة لتحويل سوق المختبر على خشبة المسرح أمام لجنة محترمة من الحكام، والتي تضم المستثمرين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال، وسيتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة يوم الخميس 9 فبراير.

كما سيتم التركيز على الاستدامة وسيتم إبرازها من خلال حفل توزيع جوائز المختبرات المستدامة، إذ تشجع هذه الجوائز العمل في مختلف مجالات المختبرات المستدامة وترتبط بأحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي جزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال الجلسة الأخيرة من مؤتمر "الاستدامة في المختبر" في يوم 6 فبراير.

كما سيستضيف ميدلاب الشرق الأوسط 2023 مسابقة LabQ، وهي مسابقة بين الكليات مفتوحة لكبار الخريجين من طلاب الجامعات والكليات والمتخصصين في علوم المختبرات الطبية في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، حيث ستركز مسابقة الاختبار على مجال علم الأمراض والطب المخبري.

وتعود مسابقة الملصقات العلمية أيضًا في نسخة عام 2023 وهي مخصصة للمساعدة في تنمية صناعة المختبرات الطبية من خلال توفير منصة للاعتراف ونشرها، حيث ستتاح للفائز أيضًا فرصة التحدث في معرض ميدلاب آسيا 2023، الذي سيقام في بانكوك مع التكفل بكامل مصاريف الرحلات الجوية والإقامة.



يعود مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط هذا العام، حيث يوفر التعليم والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر لأكثر من 5000 مندوب في المؤتمر من خلال انعقاد 13 مؤتمرًا، حيث يعد الحدث هو أكبر مؤتمر للمختبرات الطبية متعدد المسارات والمعتمد من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم ويضم أكثر من 130 متحدثًا محليًا ودوليًا.

يتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام 8 محاور أساسية للمؤتمرات تتضمن كلاً من: إدارة المختبرات وأمراض الدم وعلم المناعة وعلم التشريح المرضي وعلم الأحياء الدقيقة السريرية والكيمياء السريرية والتشخيص الجزيئي والجيني وطب نقل الدم.

سيتم افتتاح ميدلاب الشرق الأوسط 2023 ابتداءً من الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين 6 فبراير وستختتم فعالياته الساعة 5 مساءً من يوم الخميس 9 فبراير.

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