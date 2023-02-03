طقس الإمارات غداً.. صحو وانخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف و يحدث المد الأول عند الساعة **:** و المد الثاني عند الساعة 02:37 و الجزر الأول عند الساعة 19:36والجزر الثاني عند الساعة 06:34 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:21 و المد الثاني عند الساعة 22:19 و الجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزرالثاني عند الساعة04:09.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 17 85 40

دبي 24 17 85 40

الشارقة 24 16 85 40

عجمان 24 17 85 45

أم القيوين 24 16 85 40

رأس الخيمة 24 14 90 40

الفجيرة 25 16 85 55

العـين 25 15 90 40

ليوا 24 16 90 45

الرويس 22 18 90 50

السلع 21 16 90 40

دلـمـا 20 17 85 55

طنب الكبرى 23 19 80 55

طنب الصغرى 23 19 80 55

أبو موسى 23 19 80 55

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