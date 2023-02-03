منى المري تزور الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

المصدر: البيان

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استقبل سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سعادة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بغية تعزيز أواصر التعاون في القطاع الإعلامي والوقوف على أبرز القضايا الهامة بهذا الشأن، وتخللت الزيارة التي رافقتها بها د. ميثاء بو حميد، مدير نادي دبي للصحافة وعمر المرزوقي، مدير مركز الأخبار جولة تفقدية اطلعت من خلالها على منظومة العمل، حيث أثنت على جهود جميع العاملين والكوادر الوظيفية في إقامة دبي، مشيدة بتلك الجهود التي أثمرت عن نقل صورة إيجابية لإمارة دبي.

وأشادت المري بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أدت دوراً محورياً في الفعاليات والمعارض الضخمة متمثلة بإنجاز المعاملات وأذونات الدخول بسرعة قياسية، وتوفير الخدمات بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مما انعكس ايجابياً على سمعة الإمارات ودبي عالمياً.

وقال سعادة الفريق محمد المري انسجاماً مع رؤى قيادتنا الرشيدة بدعم وتشجيع الإعلام فإننا نحرص على تعزيز الحضور الإعلامي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا السنوية، مثمناً الدور المحوري للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة في دعم عجلة التنمية المستدامة، عازياً الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإقامة على مدار الأعوام السابقة لمحصلة جهود جماعية استندت على مبدأ روح الفريق الواحد، متوجاً بدعم من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى رأسها المكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ الذي سجل حضوره واضعاً بصمته المميزة في مخرجات العمل الإعلامي الإبداعي.

وقال إن هذه الزيارة تهدف إلى تكريس علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط إقامة دبي بالقطاع الإعلامي في الدولة، لاسيما المكتب الإعلامي لحكومة دبي الذي ساهم في تطوير المضمون الاعلامي، والارتقاء بدوره باعتباره مرتكزاً أساسياً من مرتكزات مسيرة التنمية المستدامة.

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