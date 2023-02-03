عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا.

وبحث سموه ومعالي كاثرين كولونا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لاسيما مع توقيع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة شهر يوليو الماضي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كاثرين كولونا ، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غذاء تكريما لمعالي كاثرين كولونا والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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