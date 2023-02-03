الإمارات و الخزانة الأمريكية تناقشان التعاون بمجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب

المصدر: وام

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زار وفد من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بريان نيلسون وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دولة الإمارات على مدى يومين اجتمع خلالهما مع الجهات المختصة في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرى بحث مجالات التعاون الثنائي المشترك.

وناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدمًا ملحوظًا فيها.

وأكد مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم باستمرار الحوار بين الجانبين تحت مظلة فريق العمل الإماراتي - الأمريكي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات بشأن الجهود المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، والجهود الإشرافية، وتهريب الذهب، والتدابير التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية لاستهداف مخاطر التمويل غير المشروع.

و أقر المسؤولون الأمريكيون بجهود دولة الإمارات لتعزيز سياساتها وآليات تنفيذها في مجال مكافحة الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة وناقشوا تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، وبرامج العقوبات الجارية وما يرتبط بها من تسميات للشبكات الرئيسية العاملة حول العالم ،وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل بشكل وثيق في هذا الصدد.

وناقش الجانبان المزيد من الجهود الثنائية المتعلقة بالدعم في مجال الأمن الغذائي، والتضخم على الصعيد العالمي، والمبادرات المتعلقة بالمناخ.

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