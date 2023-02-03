شرطة دبي تضبط 28 متهماً حاولوا ترويج 111 كيلوجراماً من المخدرات في الدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مخططاً لـ 3 عصابات خططت للترويج والاتجار بـ 111 كيلوجراماً من المخدرات داخل الدولة، بقيمة سوقية تقدر بنحو 32 مليون درهم، وألقت القبض على 28 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات.

وتنوعت المخدرات المضبوطة بين 99 كيلو جراماً من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفاً و634 قرصاً، و12 كيلو جراماً من مخدر الكريستال والهيروين والحشيش.

وأكدت شرطة دبي أنها تسخر كافة إمكانياتها لضبط كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع، لاسيما أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأساليب الاجرامية المستخدمة في مختلف الجرائم، مشيرة إلى أن العصابات الإجرامية تحرص على تطوير أساليبها باستمرار، الأمر الذي يستوجب من فرق العمل وضع خطط أمنية ذكية ومدروسة، ومواكبة أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن المخدرات آفة سامة تواجه مختلف المجتمعات في العالم، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتوجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها وإحباط محاولاتهم لترويج هذه السموم، وذلك من خلال تطوير منظومة العمل، والاطلاع على الأساليب الإجرامية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الشرطية العالمية.

عملية الكبتاغون

وأوضحت شرطة دبي أن العملية الأولى بدأت بمحاولة عصابة، الترويج والاتجار بـ 99 كيلوغراماً من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفاً و634 قرصاً، بقيمة سوقية تقدر بنحو 31 مليوناً و18 ألفاً و700 درهم، في مناطق مختلفة من الدولة، وأعدت فرق مكافحة المخدرات كميناً محكماً للمتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم.

عملية الكريستال

وأضافت أن العملية الثانية تمثلت في قيام شخص مجهول يستخدم رقم هاتف دولي، يروج للمواد المخدرة بين المتعاطين عن طريق إخفائها في مناطق مختلفة في الدولة، ومن خلال البحث والتحليل ومراقبة المواقع المشبوهة تم إلقاء القبض على المتهم الأول وبحوزته 9.7 كيلوغرامات من مخدر الكريستال ومواد تستخدم في تصفية وصناعة مادة الكريستال.

عملية الهيروين

وتابعت شرطة دبي، أن العملية الثالثة تمثلت بوجود شخص يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمواد المخدرة، وذلك من خلال تحديد مواقع لوضع المخدرات فيها، وبعد تحليل المعلومات والمراقبة، حددت فرق مكافحة المخدرات موقع المتهم الأول وألقت القبض عليه وبحوزته كمية لكبسولات مخدر الهيروين، وبعد تحديد بقية المتهمين، أعدت الفرق خطة محكمة وضبطت المتهمين الـ 23 وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين، والكريستال، والحشيش.

وبينت شرطة دبي أن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أصبح يشكل خطراً كبيراً على جميع المجتمعات، الأمر الذي يستدعي الحذر من أفراد المجتمع، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي قد تصلهم من غرباء خارج الدولة، والإبلاغ عنها عن طريق منصة (e-Crime) أو عبر خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الموقع الالكتروني.

وأكدت على الدور المهم لأولياء الأمور في احتواء أبنائهم ومتابعتهم وتعزيز التواصل معهم وتوعيتهم حول أهمية عدم التواصل مع الغرباء أو إضافتهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم مجالسة أصدقاء السوء، لاسيما وأن الأسرة الواعية المتماسكة تسهم في تعزيز أمن الوطن واستقرار المجتمع.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم إعطاء أرقام الهواتف أو عناوين السكن أو أي معلومات شخصية لأشخاص مجهولين، أو تسجيلها في مواقع الكترونية غير موثوقة المصدر، منوهة إلى ضرورة عدم الإدلاء بمعلومات وبيانات إلا بعد التأكد من الجهة وصفتها الرسمية، وعدم الوقوع في فخ المحتالين ومنحهم بيانات شخصية أو مصرفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز