شرطة أبوظبي تبث حادثاً حقيقياً بسبب السرعة لتخطي الإشارة الضوئية

المصدر: البيان

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حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من زيادة السرعة بهدف اللحاق بالإشارة الضوئية، بعد تحولها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وقبل تحوّلها إلى اللون الأحمر تفادياً للاصطدام مع المركبات القادمة من الاتجاه الآخر وبثت إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة فيديو لحادث وقع بسبب السرعة للحاق بالإشارة الضوئية.

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