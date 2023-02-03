"وزارة الطاقة" تفتح باب تقديم طلبات "إبداء الاهتمام" لخفض استهلاك الطاقة والمياه في 422 مبنى اتحادياً

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن فتح باب تقديم طلبات "إبداء الاهتمام" في مشروع خفض التكاليف في المباني الاتحادية البالغ عددها 422 مبنى اتحاديا ضمن نظام "الريتروفت".

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات المهتمة بالمشاركة تقديم طلب "إبداء اهتمام" في موعد أقصاه 13 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه يأتي في إطار آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقالت الوزارة إن شركات خدمات الطاقة المؤهلة ستقوم بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه طوال فترة التعاقد والوصول إلى نسبة خفض 20% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك أخر ثلاث سنوات وتكون مشاركة نسب الخفض بين شركة خدمات الطاقة والحكومة حسب الدراسة الفنية والمالية المقدمة من شركة خدمات الطاقة عند تقديم العطاءات الفنية والمالية.

وأضافت أن الشركة مسؤولة عن ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد ويتم تطبيق الشروط والأحكام والجزاءات في حال الإخلال بنسب الخفض حسب شروط التعاقد.

وحددت وزارة الطاقة والبنية التحتية نطاق المشروع بناء على المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه وعددها 422 مبنى "مباني صحية، تعليمية، إدارية" تتوزع بين الإمارات السبعة.

كما حددت شروط تقديم طلب "إبداء اهتمام" بأن تكون الشركة المتقدمة من الشركات المتخصصة في المجال المطلوب والمرخصة في الدولة وأن تكون للشركة سابقة خبرة في تنفيذ أعمال مماثلة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ سواء داخل الدولة أو خارجها إضافة إلى أنه في حال تقدم ائتلاف من شركتين أو أكثر يجب تقديم ما يثبت توثيق الائتلاف بشكل قانوني من الجهات الرسمية المعنية.

وتستقبل وزارة الطاقة والبنية التحتية طلبات "إبداء الاهتمام" عبر البريد الإلكتروني: eng.contracts@moei.gov.ae وسيتم تلقي رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني فور استلامه.

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