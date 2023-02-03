حمدان بن زايد يتوّج الفائزين بـ «بيرق الإمارات» ويزور عزبة مواطن

المصدر: الظفرة - وام

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توّج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، الفائزين بـ «بيرق الإمارات» ضمن مسابقات وفعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج عن فوز ‏سالم ناصر سالم صقر المنصوري بـ «بيرق الإمارات» لفئة الأصايل محليات ومحمد صالح بن مجرن العامري بـ«بيرق الإمارات» لفئة المجاهيم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم كل الفعاليات التراثية ومنها مهرجان الظفرة وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة التي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً للإمارات أمام العالم.

ووجه سموه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على ما لمسه من حسن الإعداد والترتيب لإنجاح الحدث، ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المشرفة والمشاركة بالمهرجان هذا العام، والتي اتسمت بالتعاون والانسجام الكبيرين، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الحدث بهذا المستوى الراقي، وترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

وهنأ سموه الفائزين بجائزة البيرق في مهرجان الظفرة للعام الحالي، وتمنى لهم التوفيق والنجاح لرفع اسم دولة الإمارات في مختلف المهرجانات والفعاليات المحلية والإقليمية.

وقال سموه: «إن المهرجان حقق مكسباً لأبناء الإمارات وسمعة طيبة للدولة في الداخل والخارج لانفرادها بتنظيم أضخم مهرجان لمزاينة الإبل قياساً إلى الكم الهائل من الإبل النخبة، وعدد المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

من ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عزبة محمد صالح بن مجرن العامري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث حول المهرجان واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم والفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان في دورته الحالية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص واهتمام القيادة الرشيدة للدولة بإحياء تراث الإمارات ودعم الفعاليات الشعبية والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

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