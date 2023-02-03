مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة يناقش استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: الفجيرة - وام

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عقد مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة اجتماعه الدوري في مقر الهيئة الرئيسي بالإمارة، بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة.

واطلع الأعضاء على إنجازات الهيئة خلال العام السابق، والمشاريع التي تم إنجازها ومتابعة سير الأعمال، كما ناقش الأعضاء الخطط المستقبلية للهيئة والسياسات العامة والاستراتيجية البيئية للإمارة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإشراك كل فئات المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.

كما ناقشوا بعض المشاريع التي من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، ومن أهمها: الخطة المحلية للتغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد المائية، إضافة إلى خطط مراقبة جودة الهواء وتدعيم منظومة الرقابة والمتابعة البيئية.

واستعرض الأعضاء فرص هيئة البيئة في خلق مبادرات بيئية، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، حيث أكد الأعضاء ضرورة تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد ورئيس مجلس الإدارة بمشاركة هيئة البيئة في الحدث العالمي «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.

إشادة

وأشاد الأعضاء بالدور المحوري الذي تؤديه هيئة الفجيرة للبيئة منذ تأسيسها بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وترجمتها في الميدان، وذلك في التعاون والتنسيق المحلي والدولي بين جميع الشركاء، والعمل المؤسسي الجماعي، واتباع أفضل الممارسات العالمية التي تعزز مكانة إمارة الفجيرة ضمن المدن المستدامة.

حضر الاجتماع المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس سعيد علي بن عواش، وأصيلة عبدالله المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة.

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