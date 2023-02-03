169.8 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال 2022

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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كشف صندوق الزكاة عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة السنة، والتي بلغت 169.8 مليون درهم، استفاد منها مستحقون ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، إن لجنة الصرف عقدت بنهاية العام الماضي 181 اجتماعاً طيلة العام، كان منها 121 مرئياً (عن بُعد)، و55 اجتماعاً بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 167 مليوناً و752 ألفاً و214 درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 11 ألفاً و591 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.

وحول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة أوضح البلوشي أن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 38 مليوناً 439 ألفاً و500 درهم استفاد منها نحو 1143 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «ضعف الدخل».

حيث بلغت إجمالي مصروفاته 22 مليوناً و867 ألفاً و764 درهماً استفاد منها 1815 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، من ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع تلاحم «المطلقات»، حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 21 مليوناً و135 ألفاً و500 درهم استفاد منها 801 عائلة مستحقة، وغيرها من المشاريع الأخرى.

مشاريع

وأكد الدكتور البلوشي بأن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن. وتقدم الدكتور محمد البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم.

مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.

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