«طرق دبي» تنظم اليوم المفتوح للسلامة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مؤخراً الدورة الثامنة لليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة، تحت شعار «توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الصحة والسلامة والبيئة»، وذلك بمشاركة خبراء من داخل الهيئة وخارجها منهم مختصون ومسؤولون، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة وأثرها على الصحة والسلامة والبيئة.

وأكدت ندى جاسم، مديرة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «وفق الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023 ـ 2030، فإن بند الغايات والأهداف الاستراتيجية يتضمن 3 محاور رئيسة وهي تعزيز سلامة التنقل، وتعزيز أمن الأصول والتنقل والأمن المؤسسي، بالإضافة لتعزيز الصحة المهنية».

وأضافت جاسم أن «الهيئة تحرص على تنظيم فعالية اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة سنوياً، واستضافة خبراء من مختلف جامعات ومؤسسات العالم لمناقشة أساليب وممارسات تحفيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة والتوعية بها وإبراز جهود الهيئة في هذا الجانب».

وقد استضافت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة في اللقاء المرئي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تحدث مقدم العرض عن «نظام جودة الحياة» في أماكن العمل وأسباب الحاجة للتكنولوجيا من أجل تحقيق رفاهية الإنسان. كما شارك في اللقاء جورج الديجوند من إسبانيا وهو المدير العالمي الفني للسكك الحديدية الذي تحدث بدوره مع المشاركين عن أهمية الابتكار والتكنولوجيا.

نقاشات تفاعلية

شاركت إدارة تقنية المعلومات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة بموضوع ناقش التكنولوجيا الخضراء وإعادة تدوير أحبار الطابعات. فيما أثنت ندى جاسم على جميع المشاركين من الهيئة وخارجها، مُعَبِّرَةً عن اعتزازها بمشاركاتهم ومساهماتهم الفاعلة، التي أثرت اللقاء بنقاشات تفاعلية ومفيدة في هذا المجال الحيوي.

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