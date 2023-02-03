خدمات «كهرباء دبي» الرقمية تعزز سعادة المتعاملین 2022

المصدر: دبي - البيان

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سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2022 وللعام الثاني على التوالي ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المعنيين على استخدام خدماتها الرقمية، ما يؤكد تميز وريادة مسيرة التحول الرقمي في الهيئة، ونجاحها في تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المعنيين في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، وتوفر وقتهم وجهدهم، وتعزز سعادتهم، ما يسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين.

نلتزم بتسخير أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي، لإثراء تجربة المتعاملين وتقديم نموذج غير تقليدي من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة. وسجلت الهيئة أكثر من 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99 % في 2022. وحصلت الهيئة على ختم (100 % لا ورقية) من هيئة دبي الرقمية عام 2021، كما استكملت التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع ما يزيد على 30 جهة حكومية وخاصة».

وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الرقمية، التي تشمل موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوفر على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد»، و«هواوي».

كما تتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس» المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي، وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتسآب بزنس، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون. وقد أضافت الهيئة عدداً من خدماتها على أجهزة أليكسا باللغة العربية، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة.

كذلك طورت الهيئة مركز رعاية المتعاملين التابع لها، الذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ليصبح مركزاً رقمياً تفاعلياً يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر تجربة سلسة من القنوات المتعددة والمتكاملة من خلال تقديم باقة واسعة من الخدمات والحلول الرائدة عن طريق تقنية الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وجاء المركز ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وذلك في إطار عملية التقييم لـ«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية».

ومن الخدمات الأكثر استخداماً خلال عام 2022 خدمة «إدارة الكهرباء والمياه»، وتشمل الخدمة تشغيل/‏‏إيقاف/‏‏تحويل الكهرباء والمياه عند الانتقال من عقار إلى آخر، إضافة إلى تحويل مبلغ ضمان التأمين من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، كما شهدت خدمة «طلب التحقق من الاستهلاك الكهرباء/‏‏المياه» من خلال الزيارات الرقمية لـ«لوحة بيانات الحياة الذكية» زيادة ملحوظة.

وسجلت خدمات «شهادة عدم الممانعة» الخاصة بالمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة نسبة عالية من طلبات الحصول على شهادة عدم الممانعة للبناء، وشهادة عدم الممانعة للهدم، وشهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية. وسجلت الهيئة أيضاً زيادة لافتة في استخدام «خدمة إنشاء حساب للمركبات الكهربائية» ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر».

وتقدم الهيئة خدمة «سداد الفواتير» من خلال تطبيق الهيئة الذكي، وموقعها الإلكتروني، والقنوات الذكية التابعة لهيئة دبي الرقمية، بما في ذلك تطبيق دبي الآن، وكذلك بواسطة أبل باي (ApplePay)، وتطبيق (EMPAY)، ومن خلال الخدمات الذكية والإلكترونية التابعة لأكثر من 20 بنكاً ومصرفاً.

وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومنصة «تيسير» للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس»، فضلاً عن محطات إينوك وإيبكو. ويمكن للمتعاملين سداد الفواتير نقداً ومن خلال بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ومحفظة نقودي، والخصم المباشر من الحساب.

إلى جانب ذلك، من أبرز الخدمات التي سجلت حضوراً متنامياً خلال عام 2022: خدمة «طلب شهادة المخالصة»، التي تثبت سداد المتعامل كل المبالغ المترتبة على العقار الخاص به، وخدمة «طلب استرداد مبالغ مستحقة»، التي تمكّن من تقديم طلب استرداد مبالغ التأمين المستحقة (إن وجدت).

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