بلدية أبوظبي تنفذ حملة للارتقاء بنظافة وبيئة «جزيرة اللؤلؤ»

المصدر: (أبوظبي- وام)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة بالتعاون مع شركائها حملة استهدفت الارتقاء بنظافة جزيرة اللؤلؤ، وحماية بيئتها من جميع أنواع المخلفات ومشوهات المظهر العام.

كما استهدفت الحملة تعزيز المظهر الجمالي للجزيرة، وحماية بيئتها الشاطئية والبحرية من كافة أنواع النفايات، حيث نجحت الحملة في جمع كميات كبيرة من النفايات، وتم ترحيلها إلى مكبات النفايات المخصصة لهذا الغرض، وفقاً لأفضل الممارسات البيئية.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد نفذت سابقاً خطة لرصد المخلفات والمشوهات في الجزيرة، وحرصت على التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لإزالتها وإعادة الرونق والجمال للجزيرة المقابلة لكورنيش أبوظبي.

ودعت البلدية جميع أفراد المجتمع ومرتادي البحر والجزر إلى أهمية المساهمة في الحفاظ على نظافة الجُزر وشواطئها، وعدم إلقاء النفايات على اختلاف أنواعها وذلك بهدف حماية الحياة البحرية الحيوية وتعزيز المشهد الجمالي لجزر أبوظبي.

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