برنامج «إعداد» يرفع وعي المقبلين على الزواج 96.4 %

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت نتائج استبيان أعدته وزارة تنمية المجتمع بعنوان «مدى وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة» عن ارتفاع وعي المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة بنسبة 96.42 %.

وتحقيق الاستفادة المطلوبة من محتوى برنامج «إعداد»، الذي تنفذه إدارة منح الزواج في الوزارة للمقبلين على الزواج من المواطنين بنسبة 94.47 %، فيما أجمع 96.42 % على أهمية حضور برنامج «إعداد» لكل المقبلين على الزواج، وبلغت نسبة سعادتهم تجاه دورات برنامج «إعداد» 94.47 %.

شارك في الاستبيان 1253 شاباً وشابة، في إطار حضورهم البرنامج الذي عقد افتراضياً على مدار 6 أشهر خلال الفترة من 15 يونيو حتى 31 ديسمبر الماضي، منهم 833 من الذكور، و420 من الإناث، يحملون درجات علمية مختلفة وفئات عمرية من سن 20 إلى 60 عاماً، فيما غلبت على الحضور الفئة العمرية من21-31 بإجمالي 997، وبنسبة 79.6 % من إجمالي المشاركين، فيما حضر اثنان من الفئة العمرية من 51-61، وقد قدم البرنامج نخبة من المحاضرين والمختصين في الشؤون الأسرية.

تقييم

شمل الاستبيان تقييماً لسبعة محاور رئيسية، هي: المحور الاقتصادي الذي يبحث مسألة التخطيط المالي السليم للأسرة، والمحور الاجتماعي - أسس العلاقات الأسرية السليمة، ومحور الاستدامة في العلاقات الزوجية - التوافق بين الزوجين، ومحور الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين، ومحور مواجهة التحديات الأسرية - معالجة اختلاف التوقعات والخلافات، ومحور النظرة الإيجابية - التوافق في العلاقات الزوجية، والمحور السابع تربية النشء - شراكة الزوجين في طرق تربية الأبناء.

توصيات

وأوصى المشاركون في الاستبيان باستطلاع رأي المتزوجين بعد مرور عام على الزواج لغايات قياس مدى استفادة الزوجين من المحاضرات والأساليب التي عرضت بها، للتأكد من فائدتها والبناء عليها ثم تطويرها، مع فرض «إجبارية» حضور المحاضرات والامتحان من قبل المقبلين على الزواج في المجتمع من المستفيدين من منحة الزواج وغيرهم، مقترحين زيادة عدد الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، والأسئلة، مع توفير الاستشارات وتقليل مدة المحاضرة بحيث لا تتجاوز الـ30 دقيقة.

وأكدوا ضرورة إضافة المواضيع النفسية والاجتماعية وتسليط الضوء على الجانب الديني، وإضافة محاضرات ومحاور أخرى، مثل التغيرات النمطية من الناحية الفكرية، والتعمق في بعض المحاضرات وطرحها بشكل سنوي، لجميع أفراد المجتمع والأفراد المقبلين على الزواج.

محاضرات

وأكدوا أهمية توفير محاضرات للمتزوجين بعد فترة من الزواج، لمناقشتهم عن الزواج وأهم المشاكل التي تواجههم في الحياة الأسرية، وإضافة خدمة استشارية للزوجين عند الحاجة، مقترحين طرح محاور البرنامج للتدريس في المدارس والجامعات بما يزيد من الوعي لدى أفراد المجتمع قبل الزواج.

واقترح المستطلعون توفير برنامج «إعداد» خاص، بدءاً من عمر 17 عاماً لزيادة الوعي في سن مبكرة، وضمان الحصول على الثقافة الأسرية، إلى جانب طرح محاور جديدة تعزز بناء أسرة متماسكة، وتحد من الخلافات بين الزوجين.

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