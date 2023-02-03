مدينة مصدر تضع حجر الأساس لمشروع «ذا لينك»

المصدر: أبوظبي - وام

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وضعت مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير والوجهة الرائدة للابتكار في أبوظبي، حجر الأساس لمشروعها الجديد «ذا لينك»؛ وهو مشروع تطوير مبتكر تصل مساحته إلى 30 ألف متر مربع، ويضم أول مبنى مشترك صفري الطاقة للعيش والعمل في المنطقة.

ويعتبر المبنى صفري الطاقة عندما ينتج طاقة من مصادر مستدامة تعادل مقدار الطاقة المطلوبة لتشغيل المبنى net-zero energy.

ويشمل مشروع «ذا لينك» تطوير مختبر مشترك للطاقة الصفرية، ويتضمن العديد من المساحات المكتبية والسكنية، بالإضافة إلى أربعة مبانٍ أخرى منخفضة الكربون مع مساحة مخصصة لاستضافة الفعاليات، وساحات عامة، ومساحات خارجية مظللة، ومجموعة متنوعة من مرافق الاستجمام واللياقة البدنية والمتاجر.. ويتوقع أن يسهم المشروع في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الدولة.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: يرسي «ذا لينك» نموذجاً جديداً للمجتمعات المستدامة من خلال تطوير مساحة مشتركة للعيش والعمل، وربطها مع مساحات مشتركة للتسوق واللعب والاسترخاء والتنقل. ويعد المشروع تجسيداً رئيسياً للبصمة الخضراء لمدينة مصدر في مجال التنمية الحضرية المستدامة، ويشكل كذلك وسيلة للتعبير عن تقديرنا لإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، تمهيداً لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، تم الإعلان عن اختيار شركة «دتكو» مقاولاً للمشروع.

وقال زايد باقر، المدير التنفيذي لقطاع المقولات لشركة «دتكو»: «تملك مدينة مصدر إرثاً غنياً من البناء المستدام والابتكار، الأمر الذي يجعلها شريكاً مثالياً بالنسبة لنا.. ونتشرف حقاً بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع».

ومن أهم العوامل وراء اختيار شركة «دتكو» لتنفيذ المشروع، حصولها على درجة عالية في شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي يمثل مقدار الفائدة التي تضيفها أعمال الشركة إلى اقتصاد دولة الإمارات.

من جانبه، قال مارتن بيرشميدت المدير التنفيذي لشركة «إيدج» التي صممت المشروع: «تمثلت أولويتنا الرئيسية في دمج مبادئ الاستدامة الدولية التي تشتهر بها مدينة مصدر مع أماكن عالمية المستوى للعيش والعمل والترفيه لإنشاء معلم معماري مميز وتجربة مجتمعية رائدة».

وسيتم إنشاء مشروع «ذا لينك» وفقاً لمعايير التصنيف البلاتيني لنظام ليد «LEED» (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، والتصنيف الذهبي وفق نظام «ويل» (WELL) لقياس جودة الصحة داخل المباني، وتصنيف «أربع لآلئ» لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة»، والتصنيف الفضي لنظام ليد «LEED SmartPark» مع تحقيق خفض سنوي للطاقة يصل إلى 117 %.

ويستخدم المشروع هياكل موفرة للطاقة، بالإضافة للعديد من مقومات الاستدامة تشمل استخدام أنظمة عالية الكفاءة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة مراقبة استهلاك الطاقة، واستخدام أجهزة مصنفة من فئة A-star لكفاءة استهلاك الطاقة، وستستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة للمشروع.

وسيضم المشروع وحدات سكنية مستدامة مكونة من غرفتي أو ثلاث وأربع غرف نوم بمساحة إجمالية 6,000 متر مربع تقريباً.

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